Per quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Bologna durante il fermo da parte della polizia che lo teneva immobilizzato a terra, e per cui sono sotto inchiesta due poliziotti e quattro operatori del 118 che hanno potuto avvalersi del cosiddetto “scudo penale” introdotto dal governo lo scorso febbraio con un “decreto sicurezza”, e alla manifestazione di ieri sera a Bologna per chiedere giustizia per la morte di Fakir, al termine della quale ci sono stati brevi scontri fra una parte dei manifestanti e la polizia. Qualche giornale si occupa invece della guerra in Medio Oriente e della minaccia di un blocco da parte degli houthi del traffico navale nello stretto di Bab el Mandeb, Avvenire apre su una manifestazione di protesta in Afghanistan contro il regime dei talebani repressa con violenza, e i giornali sportivi seguono la ricerca del nuovo allenatore della nazionale italiana maschile di calcio.