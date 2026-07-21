Martedì mattina in Grecia un uomo ha accoltellato due turisti vicino all’Acropoli di Atene, il luogo più visitato del paese. I turisti attaccati sono una donna e un uomo, con la cittadinanza sia greca sia statunitense. La donna è ferita a una gamba, mentre l’uomo è stato ferito al braccio e le sue condizioni sono più gravi: entrambi sono stati trasportati in ospedale.

L’uomo che ha compiuto l’attacco è stato fermato dalla polizia, ma al momento le sue motivazioni non sono note. È un cittadino greco di circa 60 anni, e in passato era già stato arrestato e sembrava soffrire di problemi psicologici.

L’aggressione è avvenuta poco dopo le 8 di mattina vicino all’ingresso del museo dell’Acropoli, situato ai piedi della collina dove si trova l’Acropoli, sulla quale ci sono le rovine di alcuni celebri edifici storici, tra cui il Partenone.