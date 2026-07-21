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Un uomo ha accoltellato due turisti vicino all’Acropoli di Atene

Alcuni turisti davanti al Partenone, Atene, Grecia, 2 luglio 2026 (Foto AP/Petros Giannakouris)
Alcuni turisti davanti al Partenone, Atene, Grecia, 2 luglio 2026 (Foto AP/Petros Giannakouris)

Martedì mattina in Grecia un uomo ha accoltellato due turisti vicino all’Acropoli di Atene, il luogo più visitato del paese. I turisti attaccati sono una donna e un uomo, con la cittadinanza sia greca sia statunitense. La donna è ferita a una gamba, mentre l’uomo è stato ferito al braccio e le sue condizioni sono più gravi: entrambi sono stati trasportati in ospedale.

L’uomo che ha compiuto l’attacco è stato fermato dalla polizia, ma al momento le sue motivazioni non sono note. È un cittadino greco di circa 60 anni, e in passato era già stato arrestato e sembrava soffrire di problemi psicologici.

L’aggressione è avvenuta poco dopo le 8 di mattina vicino all’ingresso del museo dell’Acropoli, situato ai piedi della collina dove si trova l’Acropoli, sulla quale ci sono le rovine di alcuni celebri edifici storici, tra cui il Partenone.

Tag: acropoli-Atene

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