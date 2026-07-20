Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e sua moglie Usha Vance hanno avuto un quarto figlio

Domenica è nato Alec Neel Vance, il quarto figlio del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e di sua moglie Usha Vance. Il padre ha detto che il parto, avvenuto al Walter Reed National Military Medical Center di Washington, è andato bene, e che non prenderà un congedo parentale, ma che organizzerà la propria agenda in modo da poter trascorrere del tempo con il nuovo figlio.

I coniugi si sono conosciuti quando studiavano legge a Yale, una prestigiosa università statunitense, e si sono sposati nel 2014. Hanno altri tre figli, Ewan, Vivek e Mirabel, che hanno spesso portato con loro in occasione di viaggi ufficiali, come nel caso delle celebrazioni del Venerdì Santo in Vaticano, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e una cena con il primo ministro indiano Narendra Modi a New Delhi, in India, paese di origine dei genitori di Usha Vance.