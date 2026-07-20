In Perù almeno sei persone sono morte per un terremoto di magnitudo 5.5 nelle Ande

In Perù almeno sei persone sono morte per un terremoto di magnitudo 5.5 in una zona montuosa nel centro del paese. L’ipocentro è stato a 10 chilometri di profondità. Il numero di dispersi è ancora sconosciuto. Molti edifici nella zona sono collassati, anche per via dell’ampio uso di mattoni in argilla. Fra le strutture danneggiate c’è anche una chiesa costruita nel Cinquecento nel paese di Chongos Bajo.

L’epicentro è stato vicino a Huancayo, una città di oltre 400mila abitanti a più di 3mila metri di altitudine nelle Ande e a circa 180 chilometri dalla capitale Lima. I terremoti sono molto frequenti in Perù, ma questo è stato uno dei più forti registrati da anni nella zona montuosa centrale del paese.