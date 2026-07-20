È morto il carabiniere noto come Comandante Alfa, fra i primi membri del Gruppo di Intervento Speciale

È morto il carabiniere noto come Comandante Alfa, che fu tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale (GIS), il reparto d’elite dei Carabinieri. Dopo il congedo nel 2016 scrisse diversi libri, ed era famoso anche perché li presentava indossando un passamontagna. Aveva 75 anni, era nato a Castelvetrano (in provincia di Trapani in Sicilia) e si chiamava Antonio, ma il suo cognome non è stato diffuso neanche dopo la morte.

Il Gruppo di Intervento Speciale venne creato nel 1978 come squadra speciale dei Carabinieri per contrastare il terrorismo e per altre operazioni rischiose. Il Comandante Alfa prese parte anche alla prima operazione del GIS resa pubblica, per sedare una rivolta nel carcere di Trani nel 1980. Partecipò alla liberazione di alcune vittime di rapimenti famosi e a diverse missioni militari all’estero. Era uno dei Carabinieri più decorati d’Italia.

– Leggi anche: Cos’hanno di speciale le forze speciali dei Carabinieri