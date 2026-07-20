Le notizie principali sulle prime pagine di oggi sono la morte di un uomo a Bologna mentre veniva immobilizzato a terra dalla polizia, le discussioni sulla condanna definitiva del gioielliere piemontese Ruggero per l’omicidio di due rapinatori e sulla richiesta di grazia presentata dalla moglie, la ripresa di attacchi militari più intensi fra Iran e Stati Uniti, la vittoria nei Mondiali maschili di calcio della Spagna, che ha sconfitto ai tempi supplementari l’Argentina, e quella di Antonelli nel Gran premio del Belgio di Formula 1.