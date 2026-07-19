Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1

Nel pomeriggio di domenica 19 luglio l’italiano Kimi Antonelli, che guida una Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Antonelli aveva iniziato il Gran Premio dalla prima posizione in griglia di partenza. Al secondo e al terzo posto sono arrivati Charles Leclerc, pilota della Ferrari, e Max Verstappen, pilota della Red Bull.

È stata una gara avvincente, con diversi sorpassi, nella quale la Ferrari ha mostrato di potersela giocare con la Mercedes e in cui per diversi giri c’è stata incertezza su chi avrebbe potuto vincere.

George Russell, compagno di Antonelli alla Mercedes, si è ritirato subito dopo la partenza in seguito a un contatto tra la sua auto e quella di Lewis Hamilton, pilota Ferrari che ha terminato la corsa al quarto posto.

Al 34esimo giro Antonelli ha invece superato Leclerc, che in quel momento era al primo posto.

Per Antonelli, che ha 19 anni, è la sesta vittoria su dieci Gran Premi corsi fin qui nel Mondiale 2026. Ne aveva vinti cinque di fila, ma non vinceva da tre Gran Premi. Nella classifica del Mondiale di Formula 1 è ora primo con 50 punti di vantaggio su Russell. Il prossimo Gran Premio sarà il 26 luglio in Ungheria.