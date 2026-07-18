Un uomo accusato di stalking e diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli è stato messo agli arresti domiciliari

Un dipendente del ministero della Difesa sospeso dal servizio, Giuseppe Macario, è stato messo agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e diffamazione, per aver perseguitato online per anni decine di persone, tra cui la giornalista Selvaggia Lucarelli, il compagno Lorenzo Biagiarelli, il giornalista della Rai Leonardo Metalli, e docenti e dirigenti della Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa).

Le accuse contro Macario, che ha 45 anni ed è un informatico, nascono da una serie di denunce presentate negli anni da persone che sostengono di essere state oggetto di una campagna online fatta di blog, siti internet e profili social creati appositamente per pubblicare contenuti ritenuti dalla procura falsi e denigratori. Secondo la procura di Roma, Macario avrebbe aperto diversi siti per diffondere queste accuse e, quando alcuni venivano chiusi, ne avrebbe creati altri per continuare la pubblicazione dei contenuti contestati.

L’attività di stalking online e diffamazione nei confronti di Lucarelli e Metalli cominciarono, secondo la procura, dopo due separate inchieste su una lista elettorale chiamata “Free Flights to Italy” che Macario presentò alle elezioni del 2018 solamente nel collegio estero, e che prometteva di garantire voli gratuiti per gli italiani residenti all’estero che volessero tornare in Italia. Macario aveva iniziato a scrivere online per contestare le inchieste, e poi aveva continuato criticando tutto il lavoro di Lucarelli, e anche del suo compagno Lorenzo Biagiarelli, cuoco e autore televisivo.

Altre accuse separate riguardano la Lumsa, dove Macario aveva studiato. Secondo la procura, gli attacchi sarebbero nati da un rapporto conflittuale con l’ateneo e con alcune persone che ne facevano parte: in particolare i docenti dell’università e i cardinali Giovanni Lajolo e Angelo De Donatis, che in tempi diversi avevano ricoperto il ruolo di presidente della Lumsa.