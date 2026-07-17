In Uganda almeno 20 studenti sono morti dopo che l’autobus su cui viaggiavano ha fatto un incidente

Giovedì sera in Uganda almeno 20 studenti e un adulto sono morti dopo che l’autobus su cui viaggiavano ha fatto un incidente. Altri tre adulti e alcuni studenti sono rimasti feriti. L’età degli studenti non è stata diffusa: il ministro per i Governi locali del paese, che ha visitato l’ospedale dove alcuni sono stati soccorsi, ha parlato di bambini pur senza specificarne l’età. Il ministro ha aggiunto che l’adulto morto è il fondatore e direttore della scuola.

Secondo i primi rilievi il veicolo ha avuto un danno meccanico, che ha causato la perdita di controllo da parte dell’autista: l’autobus è uscito di strada, ha colpito un grosso masso a lato della carreggiata e si è ribaltato.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 ora locale (le 19 in Italia) vicino a Kawowo, una città nella parte orientale del paese, mentre l’autobus stava riportando gli studenti a Kampala, la capitale, da una gita scolastica.