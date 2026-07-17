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In Uganda almeno 20 studenti sono morti dopo che l’autobus su cui viaggiavano ha fatto un incidente

L'autobus dopo l'incidente (Uganda Police Force su X)
L'autobus dopo l'incidente (Uganda Police Force su X)

Giovedì sera in Uganda almeno 20 studenti e un adulto sono morti dopo che l’autobus su cui viaggiavano ha fatto un incidente. Altri tre adulti e alcuni studenti sono rimasti feriti. L’età degli studenti non è stata diffusa: il ministro per i Governi locali del paese, che ha visitato l’ospedale dove alcuni sono stati soccorsi, ha parlato di bambini pur senza specificarne l’età. Il ministro ha aggiunto che l’adulto morto è il fondatore e direttore della scuola.

Secondo i primi rilievi il veicolo ha avuto un danno meccanico, che ha causato la perdita di controllo da parte dell’autista: l’autobus è uscito di strada, ha colpito un grosso masso a lato della carreggiata e si è ribaltato.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 ora locale (le 19 in Italia) vicino a Kawowo, una città nella parte orientale del paese, mentre l’autobus stava riportando gli studenti a Kampala, la capitale, da una gita scolastica.

Tag: uganda

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