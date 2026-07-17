È morto l’allenatore di calcio Osvaldo Bagnoli, che nel 1985 vinse a sorpresa uno scudetto con il Verona

È morto a 91 anni l’allenatore di calcio Osvaldo Bagnoli, che nel 1985 vinse a sorpresa uno scudetto con il Verona, il primo e unico nella storia della squadra. Bagnoli, che era nato a Milano, fu un calciatore dal 1955 al 1973 e giocò in squadre importanti come Milan, Verona e Udinese. È però ricordata soprattutto la sua carriera da allenatore, in particolar modo quella tra il 1981 e il 1990 quando allenò con successo il Verona.

Nella stagione 1984-1985 contribuì a far vincere al Verona lo scudetto in modo inatteso e notevole per varie ragioni: allenava una squadra considerata “provinciale”, cioè proveniente da una piccola città, con poche risorse economiche e quindi senza l’ambizione di poter vincere il campionato; la squadra era arrivata ottava l’anno prima; era inoltre un periodo particolarmente di successo per il calcio italiano, dato che i migliori calciatori in circolazione giocavano tutti in Italia, ma nessuno nel Verona. Tuttavia, il Verona fu in testa al campionato dalla prima all’ultima partita e vinse lo Scudetto con una giornata d’anticipo, grazie a un gioco molto organizzato e difensivo voluto proprio da Bagnoli.

Dopo il Verona, Bagnoli allenò anche il Genoa e l’Inter. Divenne presidente onorario del Verona nel 2018.

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