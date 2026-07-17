Sono tre le notizie principali sulle prime pagine di oggi: l’approvazione alla Camera del testo della nuova legge elettorale che ora dovrà passare all’esame da parte del Senato, le condanne nel processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi a Genova, e la condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero che nel 2021 inseguì e uccise due rapinatori dopo una rapina nel suo negozio, con le discussioni sull’ipotesi di concedergli la grazia avanzata da diversi esponenti della maggioranza di governo e il richiamo al ministro della Giustizia Nordio da parte del presidente della Repubblica Mattarella, che gli ha spiegato che senza una richiesta del condannato o dei parenti può essere avviata un’istruttoria solo su iniziativa del presidente della Repubblica.