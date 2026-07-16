Il governo statunitense ha introdotto una norma che limita la durata dei visti di studenti e giornalisti
Giovedì il dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti ha introdotto una nuova norma che pone un limite massimo di quattro anni alla permanenza consentita con i visti per studenti e partecipanti a programmi di scambio culturale. Cambieranno anche le regole del visto per i giornalisti: quelli stranieri potranno rimanere nel paese per un massimo di 240 giorni, i cinesi 90. Finora queste persone potevano rimanere negli Stati Uniti fino al termine degli studi o del proprio incarico, purché rispettassero le condizioni del visto. Con le nuove regole invece chi avrà bisogno di restare oltre i quattro anni dovrà chiedere una proroga al governo federale. La norma entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sul Federal Register, il registro ufficiale delle disposizioni del governo federale statunitense, salvo modifiche o interventi da parte del Congresso.