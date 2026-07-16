Le prime pagine di oggi
L'esame della legge elettorale alla Camera, la conferma della condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori, e l'Argentina in finale ai Mondiali
La discussione alla Camera sulla legge elettorale è la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi, con le nuove divisioni nella maggioranza, dopo quelle di martedì sull’introduzione delle preferenze, su un emendamento presentato da Futuro Nazionale sul quale Fratelli d’Italia ha votato a favore mentre Lega e Forza Italia contro. Il Sole 24 Ore apre invece sui dati di un rapporto sugli investimenti nel mondo, in crescita nel 2025 dopo due anni di calo, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria in rimonta contro l’Inghilterra nella semifinale dei Mondiali maschili di calcio dell’Argentina, che si qualifica così per la finale di domenica prossima con la Spagna.