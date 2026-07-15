La notizia di apertura sui principali quotidiani oggi è la sconfitta della destra di governo in un’importante votazione che si è tenuta martedì alla Camera sulla legge elettorale. Il manifesto titola l’articolo «Bocciatellum» e Il Fatto Quotidiano «Bottarellum», ricalcando in modo ironico i nomi che vengono dati alle leggi elettorali. Un’altra notizia a cui viene dato spazio in prima pagina è la ritrattazione di Donald Trump sul pedaggio da imporre sullo stretto di Hormuz. Sulla Stampa c’è un approfondimento sull’aumento delle temperature in montagna, mentre il Corriere della Sera torna sulle indagini per l’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. C’è infine la notizia della vittoria della Spagna contro la Francia alle semifinali dei Mondiali di calcio.