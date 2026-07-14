È probabile che lo spettacolo dell’intervallo della finale dei Mondiali di calcio durerà più dei 15 minuti standard

È probabile che lo spettacolo previsto durante l’intervallo della finale dei Mondiali, in programma il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium, nel New Jersey, durerà più dei 15 minuti previsti di solito nelle partite di calcio. È la prima volta che ai Mondiali si terrà un halftime show come quello organizzato per il Super Bowl, cioè la finale del campionato di football americano, e ci si esibiranno tra gli altri Justin Bieber, Shakira, Madonna, i BTS e Burna Boy. In passato la FIFA aveva detto che sarebbe durato 11 minuti, ma adesso diverse persone sentite dalla testata specializzata The Athletic, sempre ben informata, hanno detto che dovrebbe durarne una ventina. La FIFA, che organizza i Mondiali, per ora non ha commentato.

Il regolamento dell’IFAB, cioè l’organo internazionale che decide le regole del calcio, prevede che l’intervallo tra un tempo e l’altro non duri più di 15 minuti, e che la sua durata possa variare solo con il permesso dell’arbitro. È comunque insolito che venga esteso, e in questo caso ci sarà una difficoltà in più: lo spettacolo si terrà infatti sul campo da gioco, e questo significa che bisognerà anche tenere conto del tempo necessario per montare e smontare il palco.

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