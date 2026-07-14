Gli Houthi hanno colpito un aeroporto in Arabia Saudita: è il primo grande attacco dal 2022

Il gruppo armato yemenita degli Houthi ha detto di aver attaccato con missili e droni l’aeroporto di Abha, una grossa città nel sud dell’Arabia Saudita. È il primo grande attacco compiuto dal gruppo contro l’Arabia Saudita dal 2022, quando era stato concordato un cessate il fuoco che aveva posto fine a un’intensa campagna di bombardamenti contro lo Yemen iniziata nel 2015. Nell’attacco contro l’aeroporto di Abha non ci sono stati feriti.

Gli Houthi hanno detto che il bombardamento è stato fatto in risposta a un altro attacco compiuto lunedì contro l’aeroporto della capitale yemenita Sana’a, che è controllata dal gruppo. Non è ancora chiaro chi sia il responsabile dell’attacco contro la capitale: il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale (che è in guerra con gli Houthi) ha detto di averlo fatto per impedire l’atterraggio di un aereo proveniente dall’Iran, alleato degli Houthi, mentre il gruppo lo ha attribuito all’Arabia Saudita, che è la principale sostenitrice del governo yemenita.

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