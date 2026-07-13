L’ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni cadendo da un terrazzo nel 2024 a Piacenza, ha confessato di averla uccisa

L’ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta nell’ottobre del 2024 dopo essere caduta dall’ottavo piano di un edificio a Piacenza, ha confessato di averla uccisa, durante il processo d’appello in corso a Bologna.

Tila e il ragazzo, che all’epoca dei fatti aveva 15 anni ed è ancora minorenne, avevano avuto una relazione di alcuni mesi. Nonostante i forti sospetti che prima lo avevano portato in custodia cautelare in un istituto per minori, e poi a essere condannato a 17 anni di carcere, lo scorso novembre, finora lui aveva sempre sostenuto di essere innocente. L’avvocato della famiglia di Tila, Emilio Malaspina, ha detto di augurarsi che ora la Corte d’appello confermi la sentenza di primo grado. Il processo è aggiornato al prossimo 10 settembre.