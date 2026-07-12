Almeno 27 persone sono morte in un incendio in un bar a Bangkok, in Thailandia

Almeno 27 persone sono morte a causa di un incendio divampato in un bar di Bangkok, in Thailandia, nella notte tra domenica e lunedì (ora locale). Le fiamme sono state spente circa dopo mezzora dall’intervento dei vigili del fuoco, attorno alle 2: molte persone sono state portate in ospedale e altre risultano disperse. Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha detto che la polizia sta indagando per individuare la causa dell’incendio. Il bar si chiama Rong Beer Na Lat Phrao e si trova nel quartiere di Chatuchak.