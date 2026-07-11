Sulle prime pagine di oggi si parla ancora del caso che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, indagato con l’accusa di essere il mandante dell’attentato a Ranucci dello scorso ottobre: l’ultimo sviluppo è la decisione della Rai di sospendere le repliche estive del programma d’inchiesta Report, condotto proprio da Ranucci. C’è poi ancora molta attenzione sulle discussioni interne alla coalizione di centrosinistra denominata “campo largo”, causate soprattutto da una frase sulla Russia del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nelle sezioni di esteri è molto presente la risposta del presidente statunitense Donald Trump al presunto piano dell’Iran per assassinarlo, che è stato riferito nei giorni scorsi da alcuni giornali statunitensi citando fonti nell’intelligence di Israele. Sia sui nazionali che sugli sportivi, poi, c’è in prima pagina la vittoria di Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon contro Novak Djokovic. L’altra grossa notizia di sport è la vittoria della Spagna contro il Belgio nel secondo quarto di finale dei Mondiali maschili di calcio.