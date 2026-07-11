Più di 40 persone sono morte per le estese inondazioni in Bangladesh
Nel sudest del Bangladesh più di 40 persone sono morte per le inondazioni causate dalle intense piogge monsoniche degli ultimi giorni. Le strade allagate hanno inoltre reso molto difficili o impossibili gli spostamenti a oltre un milione di persone, e alcuni centri abitati sono rimasti isolati. Secondo il governo oltre 250mila famiglie sono in grave difficoltà per via delle abitazioni allagate e piene di fango, o perché rimaste senza elettricità. L’esercito sta distribuendo acqua potabile, cibo e medicinali usando delle imbarcazioni, ma alcune comunità sono rimaste isolate e difficilmente raggiungibili.
Sedici persone sono morte solo all’interno di Kutupalong, un campo di profughi di etnia rohingya vicino a Cox’s Bazar, dove vive più di un milione di persone spesso in abitazioni improvvisate e quindi particolarmente fragili.