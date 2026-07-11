È morto a 25 anni Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica rientrato da poco dai Mondiali di calcio

Jayden Adams, centrocampista della nazionale del Sudafrica e della squadra sudafricana del Mamelodi Sundowns, è morto sabato a 25 anni. Poco più di due settimane fa, il 25 giugno, aveva disputato la sua ultima partita ai Mondiali maschili di calcio, che si stanno giocando in queste settimane tra Stati Uniti, Messico e Canada. Non si sa come sia morto. La polizia di Città del Capo, nel sud del Sudafrica, ha aperto un’indagine dopo aver trovato il corpo di Adams in una casa del quartiere Schotsche Kloof la mattina dell’11 luglio.

Adams aveva giocato per il Sudafrica in tutte e tre le partite del girone A, mentre era rimasto in panchina nei sedicesimi di finale contro il Canada.