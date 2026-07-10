Venerdì 10 luglio
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
Per il riscaldamento globale è più facile incontrarle quando si va in montagna, e possono trasmettere malattie pericolose
Non è necessario per la fecondazione come quello maschile: allora perché capita anche alle donne? Qual è la sua funzione, dal punto di vista evolutivo?
Un esperimento mentale proposto 50 anni fa dal filosofo Robert Nozick anticipò questioni che gli sviluppi tecnologici più recenti pongono ogni giorno in scala ridotta