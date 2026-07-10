A che ora gioca Sinner contro Djokovic in semifinale a Wimbledon, e dove vederla

Venerdì pomeriggio il tennista italiano Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic si affrontano nella semifinale del torneo di Wimbledon, come accadde lo scorso anno (quando vinse in tre set Sinner, che poi vinse anche la finale contro Carlos Alcaraz).

La loro partita sarà la seconda in programma sul campo centrale, e seguirà l’altra semifinale, quella tra Alexander Zverev e il sorprendente Arthur Fery. Zverev-Fery comincia alle 14:30, quindi è verosimile che Sinner e Djokovic inizino a giocare attorno alle 18, e comunque da programma non prima delle 16:10.

La loro semifinale sarà trasmessa sia su Sky e Now, sia in chiaro su TV8.

Sinner e Djokovic, numero 1 e numero 8 nella classifica mondiale, si sono già incontrati 11 volte, 6 ha vinto l’italiano e 5 il serbo.

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