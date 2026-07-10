Le prime pagine dei quotidiani di oggi, venerdì 10 luglio, sono dedicate perlopiù a due grossi temi. I nuovi attacchi in corso in Medio Oriente, con il transito delle navi dallo stretto di Hormuz quasi completamente azzerato, e il caso che coinvolge il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e l’imprenditore Valter Lavitola. La Stampa apre sui due militari russi che lavoravano all’ambasciata russa in Italia espulsi con l’accusa di spionaggio, e i quotidiani sportivi su notizie di calciomercato, corredate dalla vittoria della Francia sul Marocco con la qualificazione per le semifinali dei Mondiali di calcio.