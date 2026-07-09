La gran parte delle prime pagine di oggi, giovedì 9 luglio, è dedicata ai nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran e all’incontro della Nato in Turchia, con il presidente statunitense Donald Trump che ha esordito insultando gli alleati, e poi moderato i toni e fatto alcune concessioni all’Ucraina. I giornali di destra danno spazio alla vicenda del giornalista Sigfrido Ranucci e agli arresti domiciliari per Mario Adinolfi. La Gazzetta dello Sport titola sull’anniversario dei vent’anni dalla vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio maschile, Il Corriere del Ticino invece sulla Svizzera ai quarti di finale contro l’Argentina.