Il Pakistan sta cercando un Boeing 737 cargo che si ritiene sia precipitato nel mar Arabico con cinque persone a bordo

Martedì sera si sono perse le comunicazioni con un aereo Boeing 737 cargo della compagnia privata pakistana K2 Airways che era partito da Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, ed era diretto a Karachi, in Pakistan. L’autorità per l’aviazione civile del paese ha detto che l’aereo aveva segnalato problemi attorno alle 21:20 ora locale (le 18:20 in Italia), e che le comunicazioni si erano interrotte quando si trovava circa 300 chilometri a ovest di Karachi. La compagnia ha detto che a bordo c’erano cinque membri dell’equipaggio. Si ritiene che l’aereo sia precipitato nel mar Arabico.

Secondo i dati del sito specializzato Flightradar24, dopo aver attraversato il golfo dell’Oman l’aereo aveva perso circa 1.500 metri di quota nel giro di un minuto per poi stabilizzarsi. In base agli ultimi dati disponibili sarebbe precipitato con una traiettoria quasi verticale da un’altezza di circa 11mila metri, a più di 400 chilometri all’ora. Il Pakistan ha avviato le ricerche con una nave militare, due aerei e la collaborazione di una nave commerciale.