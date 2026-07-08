Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla riunione dei leader dei paesi della NATO iniziata ieri ad Ankara, in Turchia, con le nuove accuse del presidente degli Stati Uniti Trump ai paesi europei per la mancata collaborazione durante la guerra contro l’Iran. La Stampa titola invece sulla sentenza di appello che ha ridotto la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici per Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, che ha detto quindi di volersi candidare alle elezioni presidenziali del prossimo anno, mentre il Giornale, Libero, la Verità e il Riformista aprono sull’inchiesta sull’attentato al giornalista Ranucci nella quale è indagato con l’accusa di essere il mandante l’imprenditore Lavitola. I giornali sportivi celebrano la qualificazione di Sinner alle semifinali del singolare maschile del torneo di Wimbledon e quella dell’Argentina ai quarti di finale dei Mondiali maschili di calcio.