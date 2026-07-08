Almeno otto persone sono morte per una frana che ha travolto una scuola femminile in un campo di profughi rohingya in Bangladesh

Una frana di fango ha travolto e distrutto una scuola femminile in un campo di profughi di etnia rohingya vicino a Cox’s Bazar, nel sudest del Bangladesh: sette studentesse e un’insegnante sono morte, mentre sei persone sono rimaste ferite e altre 14 sono state estratte vive dalle macerie. La frana è stata causata dalle intense piogge monsoniche che da domenica hanno causato frane e morti anche in altre zone del paese. Non è chiaro se in questa frana ci siano persone disperse.

Il campo profughi si chiama Kutupalong ed è il più grande al mondo: accoglie circa 700mila persone di etnia rohingya fuggite dal vicino Myanmar. I rohingya sono principalmente di religione islamica e in Myanmar, paese a maggioranza buddhista, sono perseguitati. La repressione è diventata particolarmente brutale a partire dal 2017.

– Leggi anche: Inizia il processo per genocidio contro il Myanmar