Più di 20 persone sono state uccise in una grande rivolta in un carcere in Sri Lanka

Una grande rivolta in un carcere dello Sri Lanka ha causato almeno 26 morti, di cui 7 poliziotti, e più di 100 feriti. È successo nella prigione di Negombo, città che si trova circa 35 chilometri a nord della capitale Colombo. La rivolta era iniziata domenica con una rissa tra due gruppi di detenuti: alcuni prigionieri erano riusciti a rubare delle armi alla polizia e due persone erano state uccise. È continuata per tutta la giornata ed è proseguita anche lunedì, in modo ancora più violento. Molti detenuti hanno cercato di evadere, e la polizia ha risposto sparando contro alcuni di loro. Ora la situazione è sotto controllo.

A questo si è aggiunta anche una rivolta in un carcere femminile adiacente: alcune detenute, dopo aver saputo della rivolta nel carcere maschile, sono riuscite a salire sul tetto della struttura per chiedere di essere liberate; parte del tetto è crollata e alcune delle detenute sono rimaste ferite.