La notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali è la riunione dei leader dei paesi della NATO che inizia oggi ad Ankara, in Turchia, fra le preoccupazioni per un nuovo scontro fra il presidente degli Stati Uniti Trump e la presidente del Consiglio Meloni dopo le polemiche dell’ultimo periodo e quelle sul sostegno all’Ucraina, colpita anche ieri da pesanti bombardamenti russi. Qualche giornale apre invece sulla telefonata che Trump ha fatto al presidente della FIFA Infantino per chiedergli di togliere la squalifica al calciatore statunitense Balogun ai Mondiali in corso, come poi è avvenuto.