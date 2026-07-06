Cinque cose che abbiamo comprato a giugno

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Una spazzola per il cuoio capelluto

Serve per lavare più a fondo il cuoio capelluto quando ci si fa lo shampoo e ha anche un effetto massaggiante: la redattrice che l’ha comprata dice che è «super rilassante». La sua è in silicone a forma di gatto della marca Legami, con un cordino che permette di appenderla all’interno della doccia. Si lava facilmente, i dentini sono morbidi e i capelli non restano incastrati. Costa circa 7 euro e si trova sul sito del marchio.

Dei copricapezzoli sottili

Quelli della marca Neats, adesivi e in silicone. La redattrice che li ha comprati cercava dei copricapezzoli da indossare con un vestito per un matrimonio particolarmente sottile e sotto al quale non poteva mettere il reggiseno. Questi copricapezzoli (di cui avevamo parlato anche in una vecchia newsletter Consumismi) hanno un diametro maggiore rispetto ai classici copricapezzoli e sono molto sottili, quindi non si vedono attraverso i tessuti. Sono disponibili in quattro colori e in due taglie: una che copre dalla coppa A alla C e l’altra dalla D in su (quella nella foto è della più grande). Si trovano sul sito del marchio a circa 25 euro o su Amazon a circa 2o euro: dopo averli usati una volta si può coprire la parte adesiva e conservarli per altri utilizzi.

Un phon da viaggio economico

Piccolo e dotato di un mini diffusore: la redattrice che lo ha comprato cercava un modello economico che le permettesse di asciugare i capelli ricci anche in viaggio, da infilare in valigia senza che occupasse troppo spazio. Dice che non è un phon adatto a fare i boccoli o una piega elaborata ma fa il suo dovere. È della marca Remington e viene venduto anche con un beccuccio normale per chi ha i capelli lisci. Un’altra cosa importante per la redattrice era che fosse economico: questo costa circa 15 euro e l’ha comprato su Amazon.

Uno zaino da città

Un redattore ha ricevuto in regalo questo zaino della marca Cotopaxi modello Todo che, secondo lui, «è lo zaino perfetto da indossare in città». È leggero, ha un design semplice e ha le tasche giuste al posto giusto: due all’interno, una grande per il pc e una più piccola per tutto quello che andrebbe perso sul fondo, e una all’esterno molto spaziosa. La combinazione dei colori poi, dice, lo «rende felice ogni volta che lo guarda». Ora sul sito ufficiale si trova in sconto a 83 euro, ma è in vendita anche su altri siti di rivenditori (sempre scontato) in colori diversi.

Degli auricolari col filo

Il redattore che li ha comprati dice che i suoi auricolari wireless dopo anni di utilizzo avevano smesso di funzionare bene. Ha scelto quindi di comprare degli auricolari con il filo (con l’attacco jack, perché li usa per ascoltare l’audio del pc) molto semplici ma affidabili. Ha preso questi della marca JBL, che ha definito «dei perfetti auricolari da battaglia», che si trovano a circa 20 euro da Mediaworld, in negozio e online.

– Leggi anche: La moda degli auricolari col filo

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Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.