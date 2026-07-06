Le notizie principali sui giornali di oggi sono le minacce del presidente russo Putin alla Polonia, colpevole secondo lui di collaborare alla difesa dell’Ucraina dall’aggressione russa, e il post sul social Truth del presidente degli Stati Uniti Trump, che alla vigilia della riunione dei leader dei paesi della NATO in programma domani ad Ankara, in Turchia, è tornato sulla sua polemica con la presidente del Consiglio Meloni chiedendo per lei un “restraining order”, in pratica che le sia vietato di avvicinarsi a Trump. Il Sole 24 Ore apre con i risultati di un sondaggio sul gradimento dei sindaci e dei presidenti di regione, qualche giornale si occupa della vicenda dell’uomo che ha accoltellato un’altra persona per strada a Milano, e Domani analizza chi sono i sostenitori di Futuro Nazionale, il partito guidato da Vannacci. I giornali sportivi celebrano la vittoria della Ferrari di Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1.