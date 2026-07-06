In tutta Cuba manca la corrente per il collasso della rete elettrica

Lunedì la rete elettrica di Cuba è collassata, e su tutta l’isola c’è un blackout generalizzato. Lo ha fatto sapere l’Unión Eléctrica de Cuba, l’azienda pubblica che la gestisce, aggiungendo che sta indagando sulle cause. Intanto il ministero dell’Energia cubano ha detto di aver attivato i protocolli per il ripristino del servizio.

La rete elettrica cubana è in gran parte fatiscente, e i blackout generalizzati sono un problema comune per i circa 10 milioni di abitanti dell’isola. Le cose sono diventate molto più complicate negli ultimi mesi a causa delle forti pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che da gennaio ha vietato agli altri stati di vendere carburante a Cuba, minacciandoli con i dazi.

Cuba produce solo il 40 per cento del carburante di cui ha bisogno. A fine marzo una petroliera russa aveva consegnato al governo cubano circa 730mila barili di petrolio, ma le scorte erano state esaurite in poche settimane.

– Leggi anche: All’Avana si stanno arrangiando