Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il viaggio di papa Leone XIV a Lampedusa e le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump durante le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Ci sono poi la fine degli sconti sulle accise dei carburanti, il concerto di Ultimo a Roma e l’accoltellamento in un bar a Milano.