La procura di Torino ha chiesto l’arresto di un poliziotto accusato di aver ferito un tifoso negli scontri del derby di maggio

La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un poliziotto accusato di aver ferito un tifoso negli scontri di fine maggio prima che si giocasse il derby della città, tra Torino e Juventus. Qualche ora prima dell’inizio della partita i gruppi di tifosi delle due squadre si erano radunati vicino allo stadio, e la polizia era riuscita a creare un cordone e limitare i contatti tra i due gruppi. C’erano comunque stati lanci di sassi e fumogeni per circa un’ora, in cui rimase gravemente ferito alla testa un tifoso della Juventus, Marco Leonardo Basoccu, di 36 anni: è stato operato, ha passato diversi giorni in coma ed è ancora in condizioni critiche.

Secondo la procura Basoccu sarebbe stato colpito da un lacrimogeno in dotazione alla polizia, che sarebbe stato sparato ad altezza uomo mentre le regole prevedono che in un contesto del genere vadano sparati verso l’alto. La procura ha depositato alcuni video che lo dimostrerebbero, accusa il poliziotto di lesioni aggravate e ne chiede gli arresti domiciliari, una misura cautelare non comune in circostanze di questo tipo. Il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se accettare la richiesta.