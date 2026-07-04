Sono due le notizie più importanti in apertura sui giornali di oggi: il nuovo sostegno economico dei paesi europei all’Ucraina dal valore di 140 miliardi di euro, e il viaggio di papa Leone XIV a Lampedusa nel giorno del 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono il furto del farmaco fentanyl in un ospedale di Roma e il funerale per Ali Khamenei, la Guida suprema dell’Iran uccisa da un bombardamento il 28 febbraio.