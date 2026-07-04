Oggi iniziano i saldi estivi in quasi tutte le regioni italiane

Sabato 4 luglio in quasi tutte le regioni italiane sono iniziati i saldi estivi, cioè le vendite a prezzi scontati nel settore dell’abbigliamento. La data di inizio dei saldi viene decisa dalle Regioni, che però quest’anno convergono tutte sul 4 luglio tranne il Trentino-Alto Adige, dove le province di Trento e Bolzano regolamentano i saldi in modo diverso. Anche la durata può cambiare da regione a regione, ma nella gran parte sono autorizzati per 60 giorni.

Le date e le durate:

Abruzzo: 4 luglio, per 60 giorni

Basilicata: 4 luglio – 1 settembre

Calabria: 4 luglio, per 60 giorni

Campania: 4 luglio, per 60 giorni

Emilia-Romagna: 4 luglio, per 60 giorni

Friuli Venezia Giulia: 4 luglio – 30 settembre

Lazio: 4 luglio, per sei settimane

Liguria: 4 luglio – 17 agosto

Lombardia: 4 luglio, per 60 giorni

Marche: 4 luglio – 1 settembre

Molise: 4 luglio, per 60 giorni

Piemonte: 4 luglio, per otto settimane

Puglia: 4 luglio – 15 settembre

Sardegna: 4 luglio, per 60 giorni

Sicilia: 4 luglio – 15 settembre

Trentino-Alto Adige: per la provincia di Trento i commercianti possono decidere liberamente il periodo di al massimo 60 giorni in cui applicare gli sconti; per l’Alto Adige ogni zona ha date diverse, ma cominceranno il 16 luglio o il 21 agosto (trovate maggiori informazioni qui).

Toscana: 4 luglio, per 60 giorni

Umbria: 4 luglio, per 60 giorni

Valle d’Aosta: 4 luglio – 30 settembre

Veneto: 4 luglio – 31 agosto

I saldi sono le vendite a prezzi ridotti nel settore dell’abbigliamento che in Italia si fanno due volte ogni anno, dopo le feste natalizie e ai primi di luglio, anche se da qualche anno si fanno grossi sconti anche a fine novembre per il Black Friday.

I negozi sono obbligati per legge a indicare sull’etichetta dei prodotti il prezzo originario, quello ridotto, e la percentuale di sconto applicata; sono inoltre obbligati a separare i prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno, in modo che non vengano confusi.