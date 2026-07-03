In una zona montuosa del Pakistan un autobus è caduto in un burrone: almeno 40 passeggeri sono morti

In Pakistan almeno 40 persone sono morte e otto sono rimaste ferite perché l’autobus su cui viaggiavano è uscito di strada ed è caduto in un burrone. L’incidente è avvenuto in una zona montuosa vicino a Dhana Sar, una città nella zona centrale del paese, nella provincia del Belucistan. Le autorità di soccorso locali hanno detto che l’autobus è precipitato per circa una ventina di metri e che era sovraffolato perché aveva caricato alcuni passeggeri di un altro autobus che si era rotto. Hanno aggiunto che le operazioni di soccorso sono complesse perché la zona è montuosa e impervia.

L’autobus era partito da Quetta, capoluogo del Belucistan, ed era diretto a Peshawar, un’importante città che si trova nel nord del paese.L’indagine per stabilire le cause è ancora in corso.