Sono due le notizie più importanti in apertura sui giornali di oggi: gli intensi bombardamenti russi su Kiev nella notte fra mercoledì e giovedì che hanno causato almeno 27 morti, e le dimissioni dei membri dell’opposizione dalla Commissione parlamentare di vigilanza Rai, seguite poi anche da quelle dei componenti della maggioranza. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono le celebrazioni per l’anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti all’ambasciata a Roma, con la partecipazione di molti esponenti della maggioranza di governo, l’annuncio della malattia del sindaco di Benevento Mastella, l’intervento della presidente del Consiglio Meloni al congresso della Uil, e la scomunica decisa dal Vaticano per i membri della comunità tradizionalista dei “lefebvriani”.