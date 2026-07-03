La contrada dell’Aquila ha vinto il Palio di Siena: non lo faceva dal 1992

Il cavallo della contrada dell’Aquila ha vinto il Palio della Madonna di Provenzano, che si è svolto venerdì in piazza del Campo a Siena. L’Aquila non vinceva un palio dal 1992, e per questo era detta la “nonna”, perché era la contrada che non vinceva da più tempo. Il fantino che ha fatto vincere l’Aquila è Giovanni Atzeni, detto “Tittia”, uno dei fantini più famosi e vincenti di sempre. Ha 41 anni e questa è stata la sua dodicesima vittoria. Cavalcava il cavallo Diodato, con cui aveva vinto anche lo scorso anno per la contrada dell’Oca.

Il Palio si tiene due volte all’anno, e partecipano a rotazione 10 delle 17 contrade in cui è divisa la città. L’altra corsa si svolge sempre il 16 agosto, ed è detta Palio dell’Assunta. Solitamente il Palio della Madonna di Provenzano si gareggia il 2 luglio, ma era stato spostato a venerdì per la pioggia. Tra le contrade ci possono essere amicizie e rivalità che spesso influiscono sul risultato della gara, o “carriera”, come viene chiamata a Siena). A questo Palio gareggiavano l’Onda, la Civetta, la Giraffa, il Leocorno, l’Aquila, la Torre, il Bruco, il Drago, il Valdimontone e l’Oca.

Atzeni finora ha fatto tre “cappotti”, cioè ha vinto nello stesso anno sia il Palio della Madonna di Provenzano che quello dell’Assunta: se vince anche il Palio del prossimo agosto potrebbe fare il quarto.

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