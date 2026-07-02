Per molti giornali di oggi la notizia principale è la decisione della Fraternità sacerdotale San Pio X, i cosiddetti “lefebvriani”, la comunità tradizionalista fondata negli anni Sessanta dall’arcivescovo francese Marcel Lefebvre, di ordinare quattro vescovi, opponendosi alla richiesta di papa Leone XIV di non farlo, con una scelta che comporta la scomunica da parte della Chiesa cattolica. Altre notizie principali sono i guadagni del presidente degli Stati Uniti Trump grazie alle criptovalute nel primo anno della sua presidenza, la discussione nella politica italiana sulla legge elettorale, l’inchiesta sul calciatore dell’Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile, la quotazione in borsa a New York della società Bending Spoons, e la tassa sui piccoli pacchi importati nell’Unione Europea, mentre la Stampa apre con un’intervista al ministro della Difesa Crosetto.