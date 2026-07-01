Il calciatore italiano Marco Palestra è stato comprato dal Chelsea per 60 milioni di euro

La squadra inglese del Chelsea ha ufficializzato l’acquisto di Marco Palestra dall’Atalanta per 60 milioni di euro. Palestra ha 21 anni, di ruolo fa il terzino (o l’esterno) e nella scorsa stagione aveva giocato in prestito al Cagliari, facendosi notare come uno dei più promettenti calciatori italiani: intraprendente, atletico e con una buona tecnica. Ha anche esordito in Nazionale, giocando nei due spareggi per i Mondiali contro Irlanda del Nord e Bosnia Erzegovina.

Nell’ultimo mese i principali giornalisti ed esperti di calciomercato avevano detto e scritto che Palestra sarebbe andato all’Inter, dove avrebbe sostituito il nederlandese Denzel Dumfries, passato al Real Madrid. Un po’ all’improvviso invece il Chelsea ha deciso di fare un’offerta più vantaggiosa all’Atalanta (l’Inter offriva circa 50 milioni, si dice) e soprattutto al giocatore: dai 2,5 milioni di euro all’anno di stipendio proposti dall’Inter, ai quasi 6 che gli darà il Chelsea.

Negli ultimi anni diversi calciatori (e allenatori) italiani sono andati a giocare in Premier League, un campionato più competitivo e più ricco della Serie A. L’ultimo prima di Palestra era stato Giovanni Leoni, difensore centrale comprato la scorsa estate dal Liverpool per 35 milioni di euro dopo che aveva giocato una buona stagione al Parma. Giocano in Inghilterra alcuni dei migliori calciatori italiani, come Sandro Tonali (Newcastle), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Riccardo Calafiori (Arsenal) e Federico Chiesa (Liverpool).