Le notizie in apertura sui giornali di oggi sono diverse: la decisione della Corte suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimo l’ordine esecutivo del presidente Trump che negava la cittadinanza automatica a chi nasce nel paese, il gran caldo che continua sull’Italia e su diversi paesi europei, la lettera di papa Leone XIV al gruppo di cattolici tradizionalisti lefebvriani in cui chiede loro di non ordinare nuovi vescovi senza il consenso del Vaticano, le discussioni nella politica italiana sulla legge elettorale e sul prossimo presidente della Repubblica, e gli arresti per l’attentato contro il giornalista Ranucci.