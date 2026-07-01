Il Canada parteciperà all’Eurovision Song Contest dal 2027

L’European Broadcasting Union (EBU), l’ente che organizza l’Eurovision Song Contest, ha detto che dal prossimo anno il Canada potrà partecipare alla competizione, partendo dalla fase delle semifinali. È il primo nuovo ingresso dal 2015, quando si aggiunse l’Australia.

A differenza di quello che farebbe pensare il nome, all’Eurovision non partecipano soltanto paesi europei, ma possono farlo tutti quelli che aderiscono all’EBU. CBC/Radio-Canada, l’emittente pubblica canadese, è stata ammessa come membro a pieno titolo la settimana scorsa (prima era solo un membro associato). Per renderlo possibile è stato necessario cambiare lo statuto dell’EBU rimuovendo un vincolo relativo alla posizione geografica del paese. L’Australia partecipa da anni all’Eurovision pur essendo solo un membro associato perché l’EBU le concede di volta in volta un permesso speciale.

L’Eurovision ha un certo seguito in Canada. Durante l’ultima edizione era stato tra i paesi con più votanti tra quelli che non partecipavano alla competizione, e tra gli abitanti di paesi non europei i canadesi erano stati fra gli acquirenti più numerosi dei biglietti per assistere all’evento.

– Leggi anche: Ci sarà una versione dell’Eurovision anche per l’Asia