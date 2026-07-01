Almeno sei persone sono morte nell’incendio di un palazzo ad Anversa, in Belgio

Almeno sei persone sono morte e molte sono rimaste ferite a causa di un incendio in un condominio di Anversa, in Belgio, nel quartiere di Linkeroever. L’incendio è iniziato alle 10 di mercoledì mattina ed è stato innescato da un problema tecnico al pianterreno, del quale si sa ancora poco. Ha velocemente coinvolto i dieci piani del palazzo, in cui vivono oltre 200 persone. I vigili del fuoco stanno ancora cercando di entrare in ogni appartamento alla ricerca di possibili vittime, e l’incendio non è stato completamente spento.

Nelle immagini circolate sui social network si vede un denso fumo nero uscire soprattutto dall’ottavo piano del palazzo: in uno dei video un uomo riesce a mettersi in salvo passando dal balcone della sua abitazione alla finestra di un vicino.