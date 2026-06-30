La maggior parte dei giornali si occupa in apertura dell’intervista televisiva trasmessa ieri su Rete 4 alla presidente del Consiglio Meloni, che ha ipotizzato che il prossimo presidente della Repubblica possa essere un rappresentante del centrodestra. Qualche giornale si occupa invece dell’ondata di calore che sta interessando l’Italia e altri paesi europei da una decina di giorni, altri aprono sulle decisioni della Corte suprema degli Stati Uniti, che ha stabilito che il presidente possa licenziare i capi delle agenzie federali ma non i vertici della Fed, la banca centrale statunitense. I giornali che fanno riferimento alla destra seguono poi i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria Covid, mentre Avvenire titola sull’apertura delle case di comunità finanziate grazie al PNRR.