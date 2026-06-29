Le due notizie principali su cui aprono i giornali di oggi sono gli attacchi reciproci fra Stati Uniti e Iran nel golfo Persico nonostante l’accordo firmato dai due paesi il 18 giugno per far finire la guerra in Medio Oriente, e l’ondata di caldo che ha colpito diversi paesi europei, con le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità secondo le quali il caldo avrebbe provocato 1.300 morti. Le altre notizie sulle prime pagine sono le operazioni di soccorso dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela, l’intervento di Salvini alla riunione dei giovani della Lega a Cervia, e la vicenda del marito della ministra per la Famiglia Roccella, disperso nel lago di Vico dopo un tuffo da una barca.