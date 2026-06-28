Il tabellone dei Mondiali maschili di calcio

La mattina italiana di domenica 28 giugno è finita la fase a gironi dei Mondiali maschili di calcio, che si stanno giocando dall’11 giugno in Canada, in Messico e soprattutto negli Stati Uniti. Per la prima volta, la fase a eliminazione diretta dei Mondiali – quella cioè in cui si giocano le partite “da dentro o fuori”, che possono andare ai supplementari o persino ai tiri di rigore – coinvolgerà 32 squadre e partirà dai sedicesimi di finale anziché dagli ottavi, come avveniva durante le edizioni precedenti.

A guardare il tabellone, ci sono chiaramente percorsi più e meno complicati per raggiungere la finale. Il quarto più difficile è quello in cui sono capitate la Francia, una delle grandi favorite di questi Mondiali, insieme alla Germania, al Marocco e all’Olanda, altre tre squadre molto forti. Di queste solo una arriverà in semifinale. Al contrario, fino alle semifinali i campioni in carica dell’Argentina potranno incontrare squadre sulla carta molto più scarse, come Egitto, Svizzera o Colombia (che nella fase a gironi si sono comunque dimostrate parecchio insidiose).

La prima partita dei sedicesimi si giocherà alle 21 italiane a Los Angeles, tra Sudafrica e Canada.