Undici persone sono morte nello schianto di un aereo civile in Francia

Domenica, verso le 11 del mattino, un aereo civile si è schiantato nei pressi di Tomblaine, comune vicino a Nancy, nell’est della Francia. Più precisamente, l’incidente è avvenuto vicino all’aerodromo (un piccolo aeroporto) di Nancy-Essey, da dove l’aereo era decollato. Sono morti tutti gli 11 passeggeri che si trovavano a bordo per una lezione di paracadutismo: il pilota, cinque istruttori e cinque allievi.

Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente. Durante una conferenza stampa il prefetto di Meurthe e Mosella (il dipartimento francese di cui Nancy è capoluogo) ha detto che «l’aereo è caduto improvvisamente». Ha scritto su X di aver deciso di attivare il centro operativo dipartimentale, cioè un ente per gestire situazioni di emergenza e coordinare i soccorsi.