Quattordici persone sono morte nell’incidente di un elicottero a Ras Tanura, in Arabia Saudita

Domenica 14 persone sono morte nello schianto di un elicottero vicino a Ras Tanura, una città costiera della parte orientale dell’Arabia Saudita, sede di una delle più grandi raffinerie del paese. Erano tutte di cittadinanza saudita. L’incidente è avvenuto verso le 6 del mattino ora locale (le 4 in Italia). L’elicottero era di proprietà di Aramco, la compagnia petrolifera statale dell’Arabia Saudita. È stata aperta un’indagine per determinare le cause dell’incidente.